Iran sulla nave affondata: gli Usa se ne pentiranno

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato gli Stati Uniti di aver compiuto una «atrocità» in mare dopo l’affondamento della fregata iraniana Iris Dena al largo dello Sri Lanka, avvertendo che Washington «si pentirà amaramente» di quanto accaduto.

In un messaggio pubblicato su X, il ministro ha denunciato quello che definisce un attacco senza preavviso contro un’unità militare che si trovava in acque internazionali. «Gli Stati Uniti hanno perpetrato un’atrocità in mare, a 2.000 miglia dalle coste iraniane», ha scritto Araghchi, aggiungendo che la fregata, ospite della Marina indiana, aveva a bordo quasi 130 marinai. Il ministro ha quindi lanciato un duro monito agli Stati Uniti: «Ricordate le mie parole: gli Stati Uniti finiranno per pentirsi amaramente del precedente che hanno creato».

Secondo le autorità dello Sri Lanka in questo attacco sono morti almeno 87 marinai e i corpi sono stati trasportati all’ospedale nazionale di Galle. Trentadue superstiti sono stati soccorsi e ricoverati con ferite lievi, mentre circa 60 persone risultano ancora disperse e le operazioni di ricerca proseguono. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha confermato l’attacco: «Un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana che pensava di essere al sicuro nelle acque internazionali».