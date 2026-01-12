Influenza K, morto un 54enne ricoverato a Catania

Il paziente è deceduto giovedì all'ospedale San Marco, dove era ricoverato per una grave insufficienza respiratoria. In corso le verifiche sulle cause

Un catanese di 54 anni è morto giovedì scorso nel Policlinico a Catania per l'influenza K. L'uomo era ricoverato da due giorni per una grave insufficienza respiratoria. Il paziente, insieme ad altre due persone, era sottoposto alla respirazione extracorporea Ecmo. Saranno le analisi a dare conferma definitiva sulle cause della morte del paziente ammalato con la variante K dell'influenza. Dal reparto di malattie infettive un altro paziente è stato trasferito in Pneumologia dopo i miglioramenti. Una donna, invece, è ricoverata in Rianimazione sempre sottoposta alla respirazione extracorporea.