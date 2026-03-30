Indagine su società di Caroccia: «Utilizzati soldi del clan Senese»

Il caso della Bisteccheria al Tuscolano non si ferma con le dimissioni di del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Mauro e Miriam Caroccia sono indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società "Le 5 Forchette" di cui è stato azionista anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Secondo le ipotesi degli inquirenti avrebbero "trasferito e reinvestito" nella società proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. È quanto emerge dagli atti dell'indagine della Dda di Roma in cui si ipotizzano i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni. Una attività illecita aggravata dal fatto di averla "commessa al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso" facente capo al gruppo dei Senese. I primi interrogatori davanti ai pm romani sono previsti in settimana. Secondo l'impianto accusatorio i due indagati, nel dicembre del 2024, hanno "investito" nella Srl al fine di "permettere al clan di accrescere e rafforzare la sua posizione sul territorio attraverso il controllo di attività economiche" e "di reinvestire i capitali illecitamente accumulati nel corso degli anni. L'ex sottosegretario Delmastro - in società all'inizio con l'allora 18enne Miriam Caroccia, salvo poi rivendere le quote - non risulta indagato.