Incidente in parapendio: muore istruttore, illesa l'allieva

È successo sull'Alpe di Siusi, in Alto Adige. La vittima è Marco Prinoth

Tragedia con il parapendio sull'Alpe di Siusi, in Alto Adige, durante un volo tandem: l'istruttore è morto mentre l'allieva è rimasta illesa. A perdere la vita è stato Marco Prinoth, 58 anni di Castelrotto. L'altoatesino stava, appunto, pilotando il parapendio durante un volo tandem, quando - probabilmente per un malore - ha perso il controllo della vela, finendo contro un albero. La passeggera, una turista tedesca di 29anni, è invece rimasta fortunatamente illesa.