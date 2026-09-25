Incidente in Lettonia, feriti quattro militari italiani

Incidente per i militari italiani durante un addestramento Nato in Lettonia. Durante un'esercitazione a fuoco a Ādaži un veicolo con quattro militari dell'Esercito italiano è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I quattro, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari: nessuno di loro risulta, al momento, in pericolo di vita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Nell'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, sono rimasti feriti quattro militari italiani dell'Esercito, appartenenti all'11esimo Reggimento Bersaglieri impegnati nell'ambito della missione Nato Forward land forces. I familiari sono stati informati. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è costantemente informato dal capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, e dal Comandante del Covi, Giovanni Maria Iannucci, sulle condizioni dei quattro militari e sugli sviluppi degli accertamenti in corso. Il ministro, i vertici militari e la Difesa - si legge in una nota - sono vicini ai propri commilitoni feriti ed alle loro famiglie con l'augurio di una pronta guarigione.