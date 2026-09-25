Incendio in una palazzina a Lucca: due morti e 13 feriti

I pompieri hanno tratto in salvo un neonato e altri due bambini, una donna in codice rosso. Ancora in fase di accertamento la dinamica

Due morti e tredici feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi: è il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento a Lucca.

Le fiamme sono scoppiate per cause ancora in corso di accertamento in una palazzina all'angolo fra via Bertini e via Corsica a San Vito, alla periferia di Lucca. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118. Per due persone non c'è stato nulla da fare e sono risultate decedute.

I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato e altri due bambini. Le famiglie erano fuggite sui balconi in attesa dei soccorsi. I due cadaveri sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento.

Dei tredici feriti, una donna fra i 50 e i 60 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Lucca e da lì all'ospedale Cisanello di Pisa. Altre nove persone (di cui tre bambini) sono state trasportate in codice giallo ai pronto soccorso di Lucca, Versilia e Pisa. Infine, due adulti e un bambino sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa.