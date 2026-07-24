Incendi in Spagna, oltre 10mila persone evacuate

Prosegue l'emergenza incendi in Spagna, dove oltre 10mila persone sono state evacuate nella Comunità di Madrid a causa di tre vasti roghi che stanno colpendo contemporaneamente l'area sud-occidentale della regione. Le fiamme continuano ad avanzare, alimentate dalle alte temperature e dal vento. Nella serata di giovedì il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la Comunità di Madrid e la vicina provincia di Ávila, dopo che la presidente regionale Isabel Díaz Ayuso aveva ammesso che le risorse locali non erano più sufficienti a fronteggiare la situazione. La misura trasferisce il coordinamento delle operazioni al governo centrale. È la terza volta che questo livello di emergenza viene attivato in Spagna. Oggi il premier Pedro Sánchez presiederà una riunione del Comitato nazionale per le emergenze per fare il punto sull'evoluzione degli incendi, mentre le autorità continuano a monitorare il rischio di nuovi focolai e a valutare i danni alle abitazioni.

Resta critica anche la situazione nel sud-ovest della Francia, dove gli incendi boschivi hanno costretto all'evacuazione di oltre 23mila persone tra residenti e turisti nelle aree della Gironda. Le fiamme hanno già devastato circa 3.400 ettari di vegetazione. Oltre 800 vigili del fuoco, affiancati da gendarmi, militari e mezzi aerei, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. L'Unione europea ha inviato tre Canadair nell'ambito del meccanismo di protezione civile. L'emergenza si inserisce in un contesto di ondate di calore sempre più intense, con temperature superiori ai 40 gradi in diverse aree del continente. Dall'inizio dell'anno in Francia sono stati registrati oltre 12.500 incendi, che hanno distrutto circa 44.000 ettari, un dato senza precedenti per questo periodo dell'anno