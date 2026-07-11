Incendi in Piemonte, la Regione: "Catastrofe ecologica"
di Redazione
Bruciati in pochi giorni tra gli 800 e i 900 ettari. "Per ricostituire gli ecosistemi ci vorranno almeno 50 anni"
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July 11, 2026
"Una vera e propria catastrofe ecologica sta interessando il Piemonte". La Regione lancia l'allarme sull'andamento degli incendi che "stanno devastando il territorio". Il bilancio provvisorio, secondo la Regione, "ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola". "Il danno ecologico - si legge ancora nella nota - va ben oltre la perdita della vegetazione" perché "gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale". Per ricostituire gli ecosistemi boschivi, è l'allarme della Regione, ci vorranno dai 50 ai 70 anni.
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