In India morti 8 operai per il crollo di un tunnel in costruzione

Il ministro capo dello Stato indiano del Sikkim, Prem Singh Tamang, ha affermato che otto operai sono morti nel crollo di un tunnel in costruzione nel distretto di Namchi avvenuto ieri: lo scrive l'agenzia di stampa indiana Pti, precisando che precedentemente le autorità riferivano di "circa 27 lavoratori intrappolati all'interno di un tunnel" dopo che una frana ne aveva bloccato l'ingresso e aveva provocato una sospetta fuga di gas.