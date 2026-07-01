Stati Uniti, in Idaho è tornato il plotone di esecuzione

L'Idaho diventa il primo Stato americano a usare il plotone di esecuzione come metodo principale per eseguire l'esecuzione della pena capitale al posto dell'iniezione letale. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria statale ha speso oltre un milione di dollari per costruire una "sala della morte" in un carcere di massima sicurezza, di cui 24 mila dollari per una rastrelliera di fucili semiautomatici. Attualmente otto detenuti, tra cui una donna, sono in attesa di essere giustiziati in Idaho. L'uso del plotone di esecuzione, considerato come obsoleto e violento, è in aumento negli Usa, dove altri sei stati hanno la fucilazione nell'elenco dei metodi per giustiziare. Anche se i sostenitori affermano che si tratta di un metodo "del tutto sicuro", in passato si sono verificati casi in cui i condannati hanno sofferto una morte lancinante e prolungata a causa del proiettile che ha deviato rotta e non ha colpito il cuore.