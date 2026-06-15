In Grecia un italiano è accusato di duplice omicidio, ma lui nega responsabilità

Un 65enne è stato arrestato dalle autorità elleniche nel Peloponneso, con l'accusa di aver ucciso la compagna greca e il figlio di lei. L'uomo si è dichiarato innocente

Un italiano di 65 anni è stato arrestato dalle autorità greche nel Peloponneso e si trova attualmente in custodia cautelare, con l'accusa di aver ucciso la compagna greca, di 54 anni, e il figlio 26enne di lei. Lo ha riportato l'emittente statale Ert.

L'uomo, che nega ogni accusa, si trova attualmente in custodia cautelare nel carcere di Korydallos, nei pressi di Atene. È stato arrestato il 10 giugno nella sua casa di Longos, piccola località costiera nel nord del Peloponneso affacciata sul golfo di Corinto.

Il duplice omicidio sarebbe avvenuto lo scorso 9 giugno. Stando alle informazioni emerse dalla prima indagine del medico legale, il ragazzo 26enne sarebbe stato il primo a essere colpito alla testa con un fucile mentre era a letto. Gli sarebbero poi state inflitte gravi ferite con un coltello. Il corpo della madre è stato invece ritrovato all'ingresso dell'abitazione, con ferite da arma da taglio.

Secondo i parenti e gli amici della coppia, negli ultimi mesi tra i due si sarebbero verificati frequenti litigi e attriti per motivi economici, scrive To Vima. Il 65enne italiano, stando ad alcune testimonianze riprese dai media, avrebbe contribuito alla spesa per la ristrutturazione della casa e avrebbe insistito sia con la compagna che con il figlio di lei affinché gli restituissero almeno una parte del denaro, dopo che la donna di 54 anni aveva venduto un terreno di sua proprietà.

La donna aveva destinato l'intero ricavato al figlio 26enne, avuto da un precedente matrimonio e che studiava in Germania. Il ragazzo era tornato, nei giorni precedenti l'omicidio, per fare una visita alla madre, scrivono i media locali. L'uomo «voleva che gli restituissero i soldi così da poter tornare in Italia. Voleva lasciarla. Non andavano d'accordo» ha dichiarato la nonna del ragazzo 26enne.

Il 65enne italiano ha respinto ogni accusa, dichiarandosi innocente, e ha smentito che ci fossero tensioni relative a questioni economiche, riportano i media locali.