In Francia oltre 890 persone sono state fermate per gli scontri seguiti alla vittoria del Psg in Champions League
di Redazione
Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Nunez
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June 1, 2026
Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, ha dichiarato che oltre 8900 persone sono state arrestate durante le rivolte scoppiate dopo che il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo lo scorso fine settimana.
«Abbiamo effettuato oltre 890 arresti. In totale, si tratta del 45% in più rispetto all'anno scorso» ha dichiarato il ministro dell'Interno Laurent Nunez all'emittente France Inter, aggiungendo che quasi 180 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
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