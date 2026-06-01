Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Nunez

In Francia oltre 890 persone sono state fermate per gli scontri seguiti alla vittoria del Psg in Champions League

Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, ha dichiarato che oltre 8900 persone sono state arrestate durante le rivolte scoppiate dopo che il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo lo scorso fine settimana.

«Abbiamo effettuato oltre 890 arresti. In totale, si tratta del 45% in più rispetto all'anno scorso» ha dichiarato il ministro dell'Interno Laurent Nunez all'emittente France Inter, aggiungendo che quasi 180 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti.