In fiamme l'auto di un disabile dopo le liti per il posto riservato

"Ho paura per me e per la mia famiglia". Raffaele è un disabile che ogni giorno si scontra con le difficoltà di chi ha un posto auto riservato ma puntualmente lo trova occupato. Qualche giorno fa la sua auto è stata incendiata. Il motivo sarebbero le discussioni quotidiane con persone che occupano impropriamente lo stallo riservato ai disabili davanti casa sua, a Marano di Napoli, senza averne il diritto.

"Siamo in gravi difficoltà: quella era l'unica automobile della nostra famiglia e non possiamo permettercene un'altra" spiega Raffaele che si è rivolto all'associazione "La Battaglia di Andrea", che lo sta supportando nella vicenda in collaborazione con Associazione Autismo Aps di Marano.

"Anche a noi è capitato più volte di subire atti vandalici alla nostra auto per vicende legate alla difesa degli stalli per disabili e conosciamo molto bene questa situazione", ricorda Asia Maraucci, presidente dell'associazione che da anni si batte per i diritti dei disabili.