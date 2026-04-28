In Egitto è stata confermata la condanna di una donna italiana per adulterio

È stata condannata anche in appello in Egitto Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni, finita a processo per adulterio a seguito della denuncia dell'ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda.

È stata dunque sostanzialmente confermata la condanna di primo grado pronunciata dai giudici il 19 febbraio scorso. A renderlo noto è stata la legale della donna in Italia, l'avvocata Agata Armanetti, che questa mattina ha avuto la notizia dal consolato italiano in Egitto.

Tamer Hamouda non vuole far tornare la figlia, con Nessy, in Italia. Il passaporto italiano della bambina è di fatto bloccato. L’uomo, cittadino italo-egiziano, è stato a sua volta condannato in via definitiva in Italia per reati di stalking e violenza ai danni di un’altra donna. È stato inoltre indagato dalla Procura di Genova per maltrattamenti e tentata sottrazione di minore.