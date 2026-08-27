Imperia, ragazza abusata dopo una festa di piazza: fermato un 19enne

Ha seguito due ragazze per strada durante l'evento della "Notte bianca" a Imperia e, dopo aver atteso che una delle due rimanesse sola, l'ha aggredita alle spalle, scaraventandola a terra. Per questo un ragazzo straniero di 19 anni è stato fermato dalla Squadra Mobile di Imperia, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore.

I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 agosto, quando le due ragazze stavano rientrando a piedi a casa dopo aver trascorso la serata nel centro cittadino, dove era in corso una manifestazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe notato le due amiche e avrebbe iniziato a seguirle per un lungo tratto.

Quando una delle due ha salutato l'amica per fare rientro a casa, il diciannovenne avrebbe atteso che la vittima rimanesse sola per poi raggiungerla alle spalle. A quel punto l'abuso. Le urla della ragazza hanno richiamato l'attenzione di un residente, che si è affacciato dal balcone della propria abitazione. Vista la scena, l'uomo ha raggiunto il luogo dell'aggressione, chiamando immediatamente il 112 e intimando al giovane di allontanarsi. Il ragazzo è scappato.

Gli agenti di Polizia intervenuti sul posto hanno avviato i primi accertamenti e raccolto la testimonianza della ragazza, che è riuscita a fornire alcuni dettagli utili alle indagini. La Squadra Mobile della Questura di Imperia ha quindi ricostruito la dinamica dell'accaduto anche attraverso l'analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina. Il giovane, arrivato da poco in Italia e regolare sul territorio nazionale, è stato individuato dagli investigatori in meno di 24 ore. Gli ulteriori riscontri raccolti durante l'attività investigativa hanno portato al fermo di indiziato di delitto.