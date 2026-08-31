Il prezzo del petrolio torna a salire, iniziando la settimana in rialzo dopo che l'esercito statunitense ha neutralizzato due lanciarazzi iraniani che si preparavano a dispiegare mine nello Stretto nello Stretto di Hormuz, il primo attacco di questo tipo in oltre un mese. Il Wti sale del 2,75% a 85,71 dollari al barile, il Brent del 2,91% a 90,6 dollari.

Le forze statunitensi hanno anche affermato di monitorare attentamente la via navigabile e di rimanere pronte a salvaguardare il libero flusso commerciale. Gli Stati Uniti hanno lanciato missili contro obiettivi iraniani per l'ultima volta alla fine di luglio, ma da allora hanno spostato la loro attenzione sulla compressione dell'economia del Paese attraverso sanzioni per spingere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Un funzionario iraniano ha dichiarato venerdì che la ripresa della diplomazia con gli Stati Uniti "non è impossibile" a seguito di colloqui costruttivi con il Qatar, mediatore nel conflitto. Nel frattempo, alcune fonti indicano che circa 6-8 milioni di barili di greggio continuano a transitare attraverso Hormuz ogni giorno, nonostante l'assenza di un accordo di pace tra Washington e Teheran.