Il parroco ai funerali di Tania: la prima responsabile della violenza alle donne è la politica
di Redazione
Don Alberto Peron, sacerdote di Camponogara, ha ricordato la donna uccisa dall'ex compagno durante l'omelia della Messa: serve una rete che dobbiamo tessere insieme
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August 29, 2026
«La responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni anti-violenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti». Ha usato parole molto dure don Alberto Peron, parroco di Camponogara, nel Veneziano, durante l'omelia dei funerali di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber.
«Pretendiamo maggiore attenzione da parte della giustizia - ha aggiunto don Alberto - che sappia applicare e non soltanto generare ulteriori mezzi repressivi. Serve una rete che dobbiamo tessere insieme, una trama di relazioni positive e costruttive che esprime il senso di comunità contro la solitudine e la prepotenza».
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