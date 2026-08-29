Il parroco ai funerali di Tania: la prima responsabile della violenza alle donne è la politica

«La responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni anti-violenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti». Ha usato parole molto dure don Alberto Peron, parroco di Camponogara, nel Veneziano, durante l'omelia dei funerali di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber.

«Pretendiamo maggiore attenzione da parte della giustizia - ha aggiunto don Alberto - che sappia applicare e non soltanto generare ulteriori mezzi repressivi. Serve una rete che dobbiamo tessere insieme, una trama di relazioni positive e costruttive che esprime il senso di comunità contro la solitudine e la prepotenza».