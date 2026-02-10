Il Papa potrebbe visitare il Principato di Monaco

È allo studio un viaggio di Leone XIV nel Principato di Monaco che potrebbe tenersi alla fine di marzo. Lo avrebbe confermato la Sala Stampa della Santa Sede, rispondendo alle domande di alcune agenzie. La visita al secondo Stato più piccolo del mondo, dopo la Città del Vaticano dovrebbe essere di un solo giorno e, se confermata, sarebbe il secondo viaggio di papa Leone XIV dall’inizio del suo Pontificato, e la prima visita di un Pontefice nel Principato nella storia moderna. Solo lo scorso 17 gennaio, come ricorda Vaticannews, Leone XIV aveva ricevuto in udienza in Vaticano il principe Alberto II di Monaco che successivamente aveva avuto colloqui in Segreteria di Stato. In quell'occasione era stato formulato l'invito al Pontefice.

Il primo pellegrinaggio di Leone XIV fuori dall'Italia si è svolto in Turchia e Libano dal 27 novembre al 2 dicembre 2025. Proprio sul volo di ritorno, rispondendo al quesito su possibili viaggi futuri, il Pontefice aveva espresso il desiderio di andare in Algeria per visitare i luoghi di Sant’Agostino, ma anche per portare avanti il dialogo tra il mondo cristiano e il mondo musulmano. Il viaggio in Africa potrebbe comprendere altre tappe. Tra queste, notano le agenzie, Guinea Equatoriale e Camerun (Paesi in cui la comunità cattolica è molto numerosa) e soprattutto l'Angola, meta data per certa dal nunzio apostolico Kryspin Witold Dubiel che in una conferenza stampa a metà gennaio ha spiegato che Leone ha già accettato gli inviti sia dei vescovi cattolici dell'Angola che del presidente del Paese Joao Lourenco. Secondo altre fonti, poi, ancora prive di conferma da parte della Santa Sede, sarebbero allo studio anche un viaggio in Perù, dove Prevost ha lavorato per vent'anni come missionario (il Papa ha ottenuto la cittadinanza peruviana nel 2015) e in Spagna. La Conferenza episcopale peruviana il 4 febbraio scorso ha auspicato una visita nel Paese latinoamericano per novembre o dicembre. Mentre per la Spagna l'arcivescovo di Madrid Josè Cobo Cano ha confermato che vi è una prima bozza di itinerario (le tappe, sempre secondo quanto indicano le agenzie, potrebbero essere Madrid, Barcellona, Isole Canarie e Santiago) ma non c'è ancora una data certa.