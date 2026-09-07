Il Papa è a Genazzano: in 5mila ad attenderlo per la Messa al Santuario della Madre del Buon Consiglio

Maria Madre del Buon Consiglio. Un nome che, per un Papa all’inizio del pontificato, sembra quasi un programma. E se l’icona mariana è custodita in un santuario affidato ai padri agostiniani, il legame appare ancora più significativo per Leone XIV. Il Papa è appena arrivato a Genazzano, a una cinquantina di chilometri da Roma, per la visita al Santuario della Madre del Buon Consiglio, dove alle 18 celebra la Messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Sono circa 5mila, secondo la Protezione civile, i fedeli arrivati nel piccolo centro laziale per accogliere il Pontefice. Leone XIV raggiunge il santuario in papamobile, impartendo la benedizione lungo il percorso, mentre sulle strade del paese compaiono striscioni di bentornato e migliaia di persone si raccolgono per salutarlo. Ad attenderlo ci sono la comunità agostiniana, le autorità cittadine e il vescovo di Tivoli e Palestrina, monsignor Mauro Parmeggiani.

È un ritorno, ma soprattutto una scelta che parla del modo in cui Robert Francis Prevost vive il suo nuovo ministero. Leone XIV è già stato a Genazzano il 10 maggio 2025, appena due giorni dopo la sua elezione al soglio di Pietro, quando si è recato in forma privata proprio davanti all’immagine della Madre del Buon Consiglio. E non è un legame occasionale: Prevost torna qui in occasione dei passaggi più importanti della sua vita ecclesiale, dalla nomina a priore generale degli Agostiniani a quelle di vescovo e cardinale, fino all’elezione a Papa appunto.