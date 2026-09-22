Il Cremlino: apprezziamo la posizione di AfD sulle relazioni tra Russia e Germania

Il Cremlino: apprezziamo la posizione di AfD sulle relazioni tra Russia e Germania

Un messaggio di endorsement all'estrema destra tedesca con simpatie neonaziste. È quello arrivato dal Cremlino in direzione del partito AfD, Alternativa per la Germania. Mosca ha detto che la posizione di Alice Weidel che ha chiesto un miglioramento delle relazioni tra i due Paesi «non può che essere apprezzata».

Il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, invitato dai media a commentare le notizie secondo cui i rappresentanti del partito tedesco starebbero cercando di instaurare normali relazioni con Mosca, ha sottolineato che «non possiamo che valutare positivamente una forza politica in Germania, la cui popolarità è in costante crescita, che dimostra l'auspicio a migliorare le relazioni con il nostro Paese».