Il Consiglio dei ministri slitta a giovedì, atteso il pacchetto sicurezza

Dovrebbe slittare a giovedì pomeriggio (intorno alle 17) il Consiglio dei ministri programmato per domani. Sul tavolo, come emerso anche dalla riunione di governo di ieri a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, dovrebbe arrivare il nuovo pacchetto sicurezza con un decreto legge e un disegno di legge. E proprio la volontà di mettere a punto le nuove norme sarebbe alla base del rinvio.

Nel pacchetto sicurezza sono attese una serie di misure, di vario tipo: dal fermo preventivo "di persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento" di una manifestazione al potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani. E ancora, previsto il rafforzamento delle forze di polizia e la non iscrizione nel registro degli indagati degli agenti che agiscono per legittima difesa. Attesa anche la stretta sulle armi da taglio e misure per prevenire la violenza giovanile. Secondo quanto filtrato, sui vari dossier è da settimane è aperto un canale di dialogo tra esecutivo e Quirinale