I Pasdaran: «Colpite petroliere e navi militari legate agli Usa»

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver attaccato diverse navi, alcune delle quali, a loro dire, legate agli Stati Uniti, in rappresaglia ai precedenti raid aerei statunitensi contro petroliere iraniane. Sul loro canale Telegram ufficiale, i Pasdaran hanno scritto di aver preso di mira «tre petroliere che utilizzavano il canale non autorizzato dello Stretto di Hormuz, nonché tre navi legate agli Stati Uniti, responsabili dell'uccisione di bambini, in altre aree».

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC) - inserito dagli Usa e dalla Ue nella lista delle organizzazioni terroristiche - ha anche avvertito le altre navi di non tentare di utilizzare canali non autorizzati e di non inserirsi su rotte non approvate.