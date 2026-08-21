I droni russi uccidono due persone a Kharkiv, in Ucraina
di Redazione
Mosca ha lanciato su tutto il Paese 135 droni, per la maggior parte respinti dalla difesa ucraina
1 min di lettura
August 21, 2026
Due persone sono state uccise nella regione di Kharkiv, in Ucraina, dopo che droni russi hanno colpito il loro villaggio. Erano due donne, una di 73 anni e una di 66. Altre due persone sono rimaste ferite. Gli attacchi sul Paese sono proseguiti per diverse ore: secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato 135 droni, per la maggior parte respinti dalla difesa. I nuovi raid di Mosca sono arrivati 24 ore dopo i massicci attacchi sulla capitale, Kiev, che hanno causato la morte di 16 persone tra il 19 e il 20 agosto.
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire