I droni russi uccidono due persone a Kharkiv, in Ucraina

Due persone sono state uccise nella regione di Kharkiv, in Ucraina, dopo che droni russi hanno colpito il loro villaggio. Erano due donne, una di 73 anni e una di 66. Altre due persone sono rimaste ferite. Gli attacchi sul Paese sono proseguiti per diverse ore: secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato 135 droni, per la maggior parte respinti dalla difesa. I nuovi raid di Mosca sono arrivati 24 ore dopo i massicci attacchi sulla capitale, Kiev, che hanno causato la morte di 16 persone tra il 19 e il 20 agosto.