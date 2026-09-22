Guerra in Ucraina, attacco russo uccide due persone a Dnipro

Attacchi russi hanno ucciso almeno due persone a Dnipro, nell'Ucraina orientale, secondo quanto riferito oggi dalle autorità locali, mentre il presidente Volodymyr Zelensky si trova a New York per perorare la causa dell'Ucraina alle Nazioni Unite. Da mesi, Russia e Ucraina sono impegnate in un'escalation di attacchi a lungo raggio che colpiscono un numero crescente di obiettivi civili, tra cui fabbriche, magazzini, infrastrutture energetiche e portuali, nonché navi nel Mar Nero. "Il nemico ha attaccato quattro distretti della regione con missili, droni e artiglieria", ha dichiarato su Telegram il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha. "A Dnipro, magazzini e un'azienda hanno subito gravi danni. Due persone sono rimaste uccise", ha affermato, aggiungendo che altre sei persone sono rimaste ferite nell'attacco. "Un uomo di 25 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Uomini di 35, 46 e 47 anni e una donna di 51 anni sono stati ricoverati in condizioni di media gravità. Un uomo di 57 anni riceverà cure in regime ambulatoriale", ha aggiunto. Secondo il funzionario, sono stati presi di mira anche siti industriali a Kryvyi Rih e Pavlohrad, due città della regione.

Ad attaccare è stata anche l'Ucraina. Nella notte, droni di Kiev hanno compito la raffineria di petrolio di Kuibyshev nella regione russa di Samara. Il raid, secondo quanto riportato da canali Telegram ucraini che citano testimoni oculari, ha provocato esplosioni un grave incendio nell'impianto già oggetto di altri attacchi in passato; l'ultimo, a giugno scorso, aveva costretto lo stabilimento a sospendere le attività. Il governatore di Samara Vyacheslav Fedorishchev ha dichiarato che l'offensiva è stata respinta e ha riferito che sono stati danneggiati edifici e veicoli civili. La raffineria di petrolio di Kuibyshev è una delle più grandi imprese del settore petrolifero della regione. Si trova lungo il fiume Volga, nella Russia sud-occidentale, a circa 765 chilometri dal confine ucraino; lavora circa 3,7 milioni di tonnellate di petrolio all'anno e fornisce prodotti petroliferi utilizzati dal settore militare-industriale e dalle forze armate russe, secondo il Kyiv Independent. L'autorità dell'aviazione civile russa, Rosaviatsiya, ha imposto restrizioni al traffico aereo durante la notte negli aeroporti di Samara e di altre città della regione.