Guerra dei droni: tre morti in Ucraina, Kiev attacca la città russa di Sochi

Ieri il presidente Zelensky aveva accusato la Russia, dopo l'attacco allo stabilimento della Coca-Cola, di voler terrorizzare i civili e colpire l'economia

Non si ferma la guerra dei droni tra Russia e Ucraina che è andata avanti per tutta l'estate, con sconfinamenti frequenti sul territorio dell’Unione Europea.

L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Lo riferisce il quotidiano Kyiv Independent.

Un video diffuso dalla Marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e i lavori tecnici subacquei.

Sempre ieri notte, filmati pubblicati su diversi canali Telegram russi mostrano un incendio in un deposito di petrolio, nel centro di Sochi, vicino al porto in seguito a un attacco aereo ucraino, sebbene la struttura stessa non sia stata identificata.

Quella appena trascorsa è stata un'altra notte di attacchi russi su tutta l'Ucraina. A quanto riferiscono i media ucraini, due poliziotti hanno perso la vita e uno e' rimasto ferito nella regione di Dnipro. Almeno una vittima anche a Odessa, dove altre persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito RBC-Ucraina, citando il capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Serhiy Lysak. Secondo il governatore inizialmente le persone colpite erano tre, alle quali è stata immediatamente prestata l'assistenza necessaria. In seguito si è appreso che una era deceduta a seguito dell'attentato avvenuto quella mattina.

Secondo quanto dichiarato, in uno dei quartieri della città sono stati danneggiati edifici residenziali e automobili. Senza sosta i raid su Kiev, con almeno 14 feriti

Ieri la Russia aveva messo a segno un attacco ai danni dell'Ucraina, colpendo lo stabilimento della Coca-Cola nella regione di Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di usare le sue armi per terrorizzare i civili. Il nemico sta cercando di decimare la popolazione civile e di colpire l'economia.

"I russi hanno colpito lo stabilimento della Coca-Cola con un drone. La Coca-Cola è un nemico così ostile per loro che la stanno colpendo con i droni Shahed. Un chiaro segnale russo all'America", ha osservato Zelensky.