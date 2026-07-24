Guardiola non sarà il ct degli Azzurri

Il tecnico catalano Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha comunicato lui stesso - come apprende l'Ansa - ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. L'ex tecnico del Manchester City è stato lusingato per la proposta avanzata dalla Figc attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per una settimana. Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League.