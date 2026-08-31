Grand Canyon, almeno 15 dispersi dopo alluvione improvvisa

Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco nazionale del Grand Canyon a partire dalle 14.30 di sabato, ora locale, secondo quanto riferito dal National Park Service. Il corpo di una vittima dell'inondazione, invece, è stato trovato. Si tratta di un uomo di 46 anni, recuperato nei pressi delle Crystal Rapids, lungo il fiume Colorado. Le inondazioni hanno investito il Bright Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove tuttora sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. L'alluvione è stata provocata dalle forti piogge cadute sull'altopiano di Kaibab. Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni sui dispersi o sugli escursionisti presenti nella zona a contattare il servizio dei parchi. Almeno 62 persone sono state evacuate dalla popolare meta turistica, dopo che l'inondazione ha causato gravi danni. Tutte queste zone sono state ora completamente chiuse anche in previsione di nuovi temporali che potrebbero verificarsi oggi e domani. Il National Park Service ha infatti avvertito che nelle prossime ore potrebbero verificarsi nuovi temporali e piogge intense, con il rischio di ulteriori alluvioni lampo, colate di detriti, cadute di massi e peggioramenti delle condizioni dei sentieri e dei corsi d'acqua.



Dietro questi eventi estremi si nasconde una firma climatica ormai chiara agli esperti. Il sud-ovest degli Stati Uniti affronta una siccità cronica che inaridisce e indurisce la terra, provocando anche incendi distruttivi. Contemporaneamente il riscaldamento globale sta estremizzando il ciclo dell'acqua. Un'atmosfera più calda trattiene enormi quantità di umidità e altera le dinamiche del meteo: le piogge diventano molto più violente e concentrate. Quando un simile carico d'acqua si riversa in pochi minuti su un suolo desertico e impermeabile, incapace di assorbire l'umidità, la pioggia si incanala nei passaggi stretti e sui ripidi dislivelli del canyon, trasformandosi rapidamente in una catastrofica alluvione di fango e detriti.