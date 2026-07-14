Gli Usa lanciano un nuovo attacco contro l'Iran, dopo il blocco dei porti

Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran ad un'ora dall'entrata in vigore del blocco dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario americano all'Associated Press. Le forze statunitensi hanno condotto ulteriori attacchi contro obiettivi militari in Iran nella giornata di oggi per eliminare le «minacce emergenti», ha dichiarato a Reuters un funzionario statunitense, che ha parlato a condizione di anonimato.

Secondo quanto affermato dall'esercito statunitense, il 13 luglio gli Stati Uniti hanno condotto una vasta ondata di attacchi contro sistemi di difesa costiera, siti missilistici e di droni, nonché capacità marittime in diverse località dell'Iran, tra cui Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa e Bandar Abbas.