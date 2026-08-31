Gli Stati Uniti bombardano isola di Larak, Iran risponde

l Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato stamani di aver condotto raid aerei sull'isola di Larak, nello Stretto di Hormuz. Si tratta del primo attacco statunitense in territorio iraniano da un mese. «Nella giornata di oggi, le forze statunitensi hanno colpito due siti di lancio iraniani sull'isola di Larak», dove «sono stati osservati membri delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche intenti a preparare il lancio di razzi carichi di mine marine», ha dichiarato Tim Hawkins, portavoce del Centcom.

Teheran ha risposto subito. L'Iran ha dichiarato che risponderà con fermezza a qualsiasi ulteriore aggressione militare e che gli Stati Uniti e le parti che sostengono le sue azioni si assumono la piena responsabilità di qualsiasi escalation. Lo scrive Al-Jazeera, citando una dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano. Teheran ha affermato che le forze armate del Paese hanno colpito basi militari statunitensi in Giordania in risposta all'attacco americano all'isola di Larak. Il Ministero ha aggiunto che le basi statunitensi in Giordania sono state utilizzate per lanciare e supportare l'attacco a Larak, che ha causato morti e feriti tra i membri delle forze armate iraniane e i civili. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno '«preso di mira infrastrutture tecniche, strutture per la manutenzione e posizioni di aerei da combattimento nemici presso le basi aeree di King Hussein e Al-Azraq, gestite dagli Stati Uniti in Giordania'», utilizzando missili balistici e causando «ingenti danni». Lo riferiscono i media statali.