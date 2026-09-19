Il sistema ha avuto accesso a Internet ed è entrato autonomamente in diversi sistemi aziendali. Lo riportano il Wall Street Journal e il Financial Times

Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso a Internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica; si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato, a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.