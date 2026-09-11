Fitch conferma il rating dell'Italia BBB+

Fitch Ratings ha confermato il rating di lungo termine dell'Italia a "BBB+" con outlook stabile. Il giudizio sull'Italia è «sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata e ad alto valore aggiunto, nonchè dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale e finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Ue e all'area dell'euro. A ciò si aggiungono livelli di ricchezza elevati e indicatori di governance relativamente solidi. Tali punti di forza sono controbilanciati da un onere del debito pubblico molto elevato e da prospettive di crescita a medio termine limitate, fattori che restringono la flessibilità di bilancio e limitano la capacità di riduzione del debito», scrive l'agenzia.