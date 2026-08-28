Femminicidio in Spagna, fermato il compagno della donna uccisa: è un cittadino italiano

La donna, di origini tedesche, è stata trovata in spiaggia, uccisa a coltellate. L'uomo si sarebbe consegnato senza opporre resistenza

Una brutale aggressione a coltellate ha scosso Isla Cristina, una delle località turistiche più battute nella provincia di Huelva, in Andalusia, al sud della Spagna. Il corpo insanguinato di una donna era sulla spiaggia di Punta del Caiman, in una zona naturale protetta.

La segnalazione è arrivata al 112 poco dopo le 9, ma quando sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia locale, per la donna non c'era già più nulla da fare. La vittima, identificata come una cittadina tedesca di 47 anni, di cui non sono state diffuse le generalità, non è sopravvissuta alle coltellate.

A poca distanza, gli agenti della Guardia Civil hanno fermato il suo compagno, un italiano di 60 anni, sulla cui identità gli investigatori mantengono il riserbo. Il sessantenne si sarebbe consegnato senza opporre resistenza. È accusato di essere il presunto autore dell'omicidio.