Femminicidio a Rimini: 62enne uccisa dal compagno

Femminicidio a Rimini, dove in serata una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. La dinamica non è chiara così come non è stato ancora capito se sia stato usato un martello o un coltello. Sul posto i carabinieri di Coriano, dove è avvenuto l'omicidio, con quelli della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini. Il compagno della vittima sarebbe stato già fermato. Pare sia stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la la donna. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al cadavere.