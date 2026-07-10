Femminicidio a Loreto, 33enne uccisa dall'ex

Una donna di 33 anni, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati (Macerata). La vittima aveva un figlio di sette anni, avuto dal suo ex compagno, che fortunatamente non era in casa al momento dell'omicidio, ma si trovava dalla nonna.