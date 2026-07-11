Federcalcio: Maldini direttore tecnico, Leonardo "advisor"

Sarà Paolo Maldini il direttore tecnico della Federcalcio italiana e presidente del Club Italia, con Leonardo – ex campione del Milan e compagno di squadra di Maldini – come consulente (o “advisor”, com’è stato definito). L’ha reso noto il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Il nome dello storico capitano rossonero circolava da settimane, insieme alla rosa di candidati alla panchina della Nazionale. Ora l'ufficialità, primo passo per arrivare alla definizione del candidato ideale a guidare la squadra azzurra. A Maldini viene affidata anche la direzione del "Club Italia", vale a dire il complesso delle rappresentative nazionali dai livelli giovanili sino alla prima squadra, con il coordinamento dunque delle scelte strategiche per il futuro del calcio italiano. Accanto a lui, il nome dell'ex centrocampista brasiliano del Milan e della nazionale carioca è una sorpresa, che si può probabilmente attribuire a una volontà di Maldini. Leonardo, dal 2008 cittadino italiano, è già stato anche allenatore del Milan e dell'Inter prima di diventare direttore sportivo del Paris Saint-Germain.