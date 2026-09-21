Evacuato hotel sull'Etna, si sospetta esalazioni di monossido

Diversi clienti hanno accusato dei malori, sono stati soccorsi e trasportati al Policlinico di Catania

Gli ospiti del "Rifugio Sapienza", sull'Etna sono stati evacuati nel corso della notte. Si tratta di una storica struttura ricettiva situata sul versante sud dell'Etna, all'altezza della stazione della funivia. Un punto di riferimento per visitatori, escursionisti e turisti. Stanotte diverse persone che risiedevano nell'hotel-ristorante hanno accusato malori dopo aver inalato, presumibilmente, monossido di carbonio. I clienti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati al Policlinico di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ragalna, che hanno avviato le indagini insieme ai vigili del fuoco per individuare la causa e mettere in sicurezza l'intera struttura.