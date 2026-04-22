Eurostat: il deficit/Pil dell'Italia è al 3,1%, il nostro è il secondo debito nell'Ue
di Redazione
Con questi dati, sembra esclusa la possibilità di un'uscita del Paese dalla procedura europea per disavanzo eccessivo
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April 22, 2026
Eurostat stima il rapporto deficit/Pil dell'Italia al 3,1% per il 2025, dal 3,4% del 2024. Con questo valore sembra escludersi una uscita del Paese dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, all'esame dalla Commissione Ue a inizio giugno nell'ambito del Semestre europeo.
Quanto all'indebitamento, l'istituto statistico europeo vede il debito dell'Italia in salita al 137,1% del Pil nel 2025, rispetto al 134,7% del 2024. Resta il secondo debito rispetto al Pil nella Ue alle spalle della Grecia, che si attesta in calo al 146,1% del Pil (dal 154,2%). Sotto i valori dell'Italia il debito della Francia, in aumento al 115,6 del Pil (dal 112,6%).
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