Europei tuffi: quarto oro per Chiara Pellacani
di Redazione
La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli Europei di nuoto di Parigi nel trampolino da tre metri
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August 4, 2026
Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli Europei di nuoto di Parigi nel trampolino da tre metri, con il punteggio di 358.05, ed entra nella storia dei tuffi italiani, superando il record dei tre ori in un singolo europeo, detenuto da Tania Cagnotto. Sfuma la medaglia di bronzo per Elisa Pizzini, che si classifica quarta, appena sotto il podio. Argento per la britannica Yasmin Harper, bronzo invece alla russa Nadezhda Trifonova.
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