Escluso dai Mondiali un arbitro della Somalia, bloccato negli Usa

Sarebbe stato il primo arbitro del suo Paese, la Somalia, ad arbitrare nelle finali di una competizione come quella della Coppa del Mondo. Ma Omar Artan non potrà partecipare ai Mondiali: è stato respinto all'aeroporto di Miami, negli Usa. La Fifa ha comunicato l'accaduto e ha sottolineato di non avere alcun potere di influenzare la decisione. «La Federazione non è coinvolta nei processi di immigrazione del Paese ospitante, comprese le decisioni sui visti, ed è stata informata dalle autorità che lo status di Artan non verrà modificato al momento. In linea con i precedenti eventi Fifa, è il governo ospitante a determinare chi riceve il visto e chi viene ammesso nel Paese». Non sono chiare le ragioni per cui ad Artan è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, ma la Somalia è tra i Paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump.