Emergenza caldo, le città da bollino rosso saliranno a 19 sabato

Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore: saranno 16 venerdì e saliranno a 19 sabato.

Domani le città più calde saranno Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Sabato si aggiungeranno alla lista anche Ancona, Civitavecchia e Catania.

Il bollino rosso indica un'emergenza caldo con ondate di calore prolungate e forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni. Il bollino arancione indica rischio per i fragili: le temperature sono alte e possono causare problemi di salute nei gruppi di persone più deboli (anziani, malati, bambini).