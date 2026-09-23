Elicottero russo viola lo spazio aereo della Polonia

La Polonia ha annunciato che questa mattina, a nord della località di Braniewo, si è verificata una breve violazione dello spazio aereo nazionale da parte di un elicottero Mi-8 delle Forze Armate della Federazione russa. «L'elicottero stava eseguendo un volo dalla regione di Kaliningrad. Ha violato lo spazio aereo polacco con una profondità massima di circa 300 m e vi ha sostato per 42 secondi», si legge nel comunicato del ministero della Difesa di Varsavia. Il volo dell'aeromobile è stato osservato dai sistemi radar delle Forze armate polacche e sono stati allertati aerei da caccia, mentre le Forze e i mezzi terrestri sono rimasti in stato di allerta. «La natura dell'incidente indica che la Russia sta testando nuovamente la prontezza della nostra difesa aerea», ha denunciato il ministero della Difesa, «gli equipaggi dei sistemi di difesa aerea della Polonia conducono un'osservazione continua 24 ore su 24, mantenendosi in costante prontezza per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco». L'ultima violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia si è verificata il 30 luglio. Quel giorno, un missile da crociera Kh-101 è caduto a Tarnawa-Kolonia, nel voivodato di Lublino. La procura di Lublino ha riferito che il missile era stato fabbricato in uno stabilimento nell'oblast di Mosca. Nel punto di impatto si formò un cratere di circa 10 metri di diametro e 5 metri di profondità.