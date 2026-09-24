El Mundo: «La Russia prepara attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna»

Secondo il quotidiano spagnolo, la Cia avrebbe raccolto informazioni su possibili piani di escalation russi e le avrebbe condivise con i governi europei

La Russia starebbe preparando possibili attacchi con droni contro Italia, Francia e Spagna. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi avrebbero raccolto informazioni sui piani di escalation di Mosca e le avrebbero condivise con i governi dei tre Paesi. L'allerta riguarderebbe operazioni dal Mediterraneo, in una fase di crescente attività russa con droni e di tensione sul fianco orientale della Nato.

Secondo la ricostruzione, Mosca potrebbe utilizzare droni Gerbera trasportati all'interno di container su navi mercantili, per poi lanciarli dal mare. Il Gerbera è un velivolo senza pilota lungo circa due metri, con un'apertura alare di 2,5 metri, una velocità indicata intorno ai 160 chilometri orari e un'autonomia dichiarata di circa 600 chilometri. Il carico esplosivo sarebbe limitato, ma potrebbe essere sufficiente a provocare incendi, danneggiare strutture o interrompere temporaneamente l'attività di porti e aeroporti.

L'allarme, riportato da El Mundo e attribuito a informazioni di intelligence, non equivale però alla conferma di un'operazione russa già in corso. Secondo le informazioni pubblicate, Italia, Francia e Spagna sarebbero state informate della possibile minaccia. L'ipotesi si inserisce nel quadro della cosiddetta guerra ibrida e delle recenti incursioni di droni nei Paesi europei: resta da verificare se esista effettivamente un piano operativo per colpire il territorio dei tre Paesi.