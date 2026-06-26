Ebola, 304 morti in Repubblica democratica del Congo

Al 24 giugno, "sono 1.155 i casi confermati di Ebola in Repubblica democratica del Congo (Rdc); 304 i decessi; 138 le persone guarite; 326 i pazienti in cura". Lo riferisce su X il ministero della Comunicazione dello Stato africano sottolineando sottolineando che "l'epidemia di Ebola imane attiva nelle province di Ituri, Nord-Kivu e Sud-Kivu, con l'Ituri come focolaio principale". Il tasso di letalità è del 26,3% e il tasso di monitoraggio dei contatti è al 79,2%. Le autorità confermano poi che "6 nuovi pazienti guariti sono stati registrati in Ituri dopo test di controllo negativi". La Rdc e l'Uganda hanno lanciato un piano congiunto di risposta transfrontaliera di 90 giorni, volto a rafforzare le capacità di laboratorio e di cura, in particolare nella zona di Aru.