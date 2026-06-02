Due persone fermate per la morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati
di Redazione
Si tratta di due cittadini pachistani, interrogati nella notte dopo essere stati fermati a Villapiana. L'individuazione è arrivata grazie al sistema di videosorveglianza della stazione di carburante
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June 2, 2026
Due cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi bruciati vivi lunedì mattina ad Amendolara. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella Questura di Cosenza dove sono stati portati nella serata di ieri dopo essere stati fermati a Villapiana.
Gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
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