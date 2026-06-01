Due giovani sono morti annegati nel fine settimana

Un ragazzo di 19 anni è morto ieri nel pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago d'Iseo, sul lungolago di Pisogne, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, residente a Darfo Boario Terme, in Valle Camonica, si trovava con alcuni amici nei pressi dell'imbarcadero dei battelli di linea quando si è tuffato in acqua. L'impatto si è rivelato fatale. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che sono riusciti a recuperare il corpo e a portarlo a riva. Sono state tentate a lungo manovre di rianimazione, ma per il diciannovenne non c'è stato nulla da fare. Il dramma è avvenuto in una zona molto frequentata del lungolago e diverse persone hanno assistito alla scena.

È stato invece ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri il corpo senza vita di un ragazzino di 12 anni scomparso da venerdì scorso nelle acque del fiume Sesia. Il corpo era in un tratto a basso livello d'acqua nel territorio del comune di Palestro (Pavia). Il dramma si era consumato venerdì pomeriggio, quando il dodicenne residente a Vercelli si era tuffato nei pressi del ponte ferroviario insieme ad alcuni coetanei, senza più riemergere. L'allarme era scattato grazie a un passante avvisato dagli amici della vittima. Le ricerche hanno impegnato per oltre quarantotto ore vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della Compagnia di Vercelli. La Procura dei Minori di Torino ha aperto un'inchiesta e disporrà l'autopsia per accertare le cause del decesso. In segno di lutto, il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, ha annullato gli eventi musicali della manifestazione "La Fattoria in Città".