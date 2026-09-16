Due caccia italiani abbattono un drone a Vilnius

Il ministro Crosetto in vista in Lituania: «Contro la guerra ibrida non stiamo facendo molto né noi né gli altri Paesi occidentali: la subiamo e basta»

Due caccia italiani Eurofighter della missione Nato hanno abbattuto ieri un drone entrato nello spazio aereo della Lituania. I velivoli hanno intercettato il drone dopo la violazione dello spazio aereo, neutralizzandolo nei pressi di Pratkūnai, a circa 100 chilometri da Vilnius. È il primo caso di abbattimento di un drone nello spazio aereo lituano e il secondo episodio in un mese che coinvolge caccia italiani impegnati nella difesa del fianco orientale della Nato.

Il drone, secondo le prime informazioni, sarebbe entrato dalla Bielorussia e potrebbe essere riconducibile alla famiglia degli Shahed, i velivoli senza pilota utilizzati dalla Russia nella guerra contro l'Ucraina. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, arrivato ieri a Vilnius per incontrare i militari italiani, ha parlato di una probabile matrice russa, ma ha precisato di non avere ancora la certezza dell'origine del velivolo. Le autorità lituane stanno analizzando i rottami per ricostruirne provenienza e natura; secondo le informazioni diffuse da Vilnius, il drone trasportava anche un ordigno esplosivo.

L'episodio si inserisce in una fase di crescente tensione sul fianco orientale della Nato, con una serie di incursioni e incidenti che coinvolgono droni nei Paesi dell'Alleanza. Crosetto ha sottolineato da Vilnius l'importanza della presenza italiana nella regione e ha riferito di un aumento delle incursioni di droni e degli attacchi informatici, interpretandoli come possibili tentativi di mettere alla prova le difese e la capacità di reazione della Nato. «C'è un incremento di protervia - ha detto il ministro - forse perché vedono un maggior successo sul campo di battaglio ucraina e si sentono più forti e provocano il fronte Est in diverse Nazioni. La guerra russa è soprattutto una guerra di disinformazione e la sta anche vincendo in molti Paesi perché l'Occidente non gli rende la pariglia». Nelle stesse ore, nel Baltico, la Danimarca ha denunciato che una nave militare russa avrebbe lanciato razzi di segnalazione vicino a un proprio elicottero impegnato in attività di sorveglianza.