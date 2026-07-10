Donne e minori come corrieri della droga tra Albania e Puglia

Donne e minori come corrieri della droga che viaggiavano su autobus di linea (per la tratta internazionale Italia-Albania e viceversa). Ventitré gli arrestati dell'organizzazione sgominata questa mattina dalla Direzione investigativa e dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce (21 in carcere e 2 ai domiciliari). L'indagine è stata condotta dal 2022 al 2025. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionale di ingenti quantità di differenti tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana, eroina ed hashish), attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi, in particolare a Oria, e a Lecce, con disponibilità di armi da fuoco. Durante le indagini sono stati sequestrati circa 58 chili di droga: tre di cocaina, trenta eroina e 25 marijuana, individuando anche due laboratori attrezzati), oltre a due pistole e relative munizioni.