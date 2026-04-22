Donna si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti e un ferito

È successo nella notte a Catanzaro, dove la donna si è buttata con i tre bambini, due dei quali sono morti con lei

Nella notte a Catanzaro una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli piccoli. La madre e i due bimbi di rispettivamente di 4 mesi e 4 anni di età sono morti sul colpo, la terza figlia, di 6 anni, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese.

La tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città. Le cause del gesto non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università "Magna Grecia". Intervenuto anche il pm di turno, Graziella Viscomi, che coordina le indagini.