Donna di 72 anni lapidata e uccisa nel Cosentino, sentito il marito

È stata uccisa la donna di 72 anni il cui cadavere è stato trovato ieri in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano-Rossano. Carmela Bifano, madre di un figlio, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa. Sarà comunque l'autopsia, disposta dalla Procura di Castrovillari, a stabilirlo. Sulla vicenda inquirenti ed investigatori mantengono uno stretto riserbo ma, da quel che trapela, la donna sarebbe stata in compagnia del marito. La posizione dell'uomo è ora al vaglio degli investigatori che indagano nella sfera familiare della vittima. Le indagini sono condotte dalla Polizia.