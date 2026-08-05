Dodicenne accoltellato a Napoli durante una lite con un coetaneo

I carabinieri della stazione Ponticelli di Napoli sono intervenuti all'ospedale Villa Betania per un 12enne ferito all'addome con due coltellate. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, avrebbe litigato con un coetaneo. Tutto sarebbe avvenuto nel rione Conocal. Il giovane è in osservazione e non in pericolo di vita.

I militari stanno indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto. Durante il sopralluogo che i carabinieri della compagnia di Poggioreale stavano effettuando è stato arrestato anche un 32enne del posto già noto alle forze dell'ordine: quando la gazzella è giunta sul luogo dell'accoltellamento, un gruppo di persone si è allontanata velocemente. Il 32enne è stato trovato in in possesso di una dose di hashish. La perquisizione è stata estesa anche nella vicina abitazione dell'uomo e lì i militari della Pmz Napoli-Poggioreale hanno scoperto e sequestrato altri 50 grammi della stessa sostanza stupefacente.